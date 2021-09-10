مزارعون: قرار دعم تسويق زيت الزيتون أنقذ القطاع من الانهيار

الوكيل الإخباري - ثمن مزارعو الزيتون والمعاصر بمحافظة إربد قرار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات المتعلق بدعم تسويق زيت الزيتون بمبلغ مليون دينار.

وقالوا إن القرار أنقذ القطاع من الانهيار، خاصة بعد تكدس كميات كبيرة من زيت الزيتون من العام الماضي جراء السماح بإدخال كميات كبيرة من زيت الزيتون المستورد.

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وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، إن هذا القرار سيدعم بشكل مباشر مزارعي الزيتون، و سيؤثر إيجابا على هذا القطاع الهام خلال هذا العام.



وأضاف، أن قطاع الزيتون يعتبر من أهم القطاعات الزراعية التي تشكل رافداً اقتصادياً هاماً للأسر الأردنية من شمال المملكة الى جنوبها، مشيراً الى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون في محافظة إربد، تقدر بنحو 266 ألف دونم وتشكل ما نسبته 95 بالمئة من مساحة الأشجار المثمرة المزروعة في المحافظة.

بدوره، أكد رئيس شعبة التسويق في مديرية زراعة إربد عمر العودات، أن هذا القرار سيعمل على سحب كميات زيت الزيتون المخزنة منذ بداية العام الماضي، بما يضمن أن يكون العرض لهذا العام مساويا للطلب، ما يسهل عملية تسويق زيت الزيتون محليا ويحقق عائدا اقتصاديا لجميع مزارعي الزيتون.



وأشار الى أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات كان قد قرر تخصيص مبلغ مليون دينار لدعم تسويق زيت الزيتون الاردني ضمن آلية معينة، ومنها أن تكون عملية التصدير قبل تاريخ 15 / 9 / 2021 و بسقف لا يتجاوز 1000 طن لكافة المستفيدين، وتوجيه الدعم المخصص لكافة الجهات المصدرة لزيت الزيتون سواءً المزارعين أو التجار أو الناقلين أو أصحاب معاصر زيتون شريطة التقدم بطلب الحصول على رخصة تصدير زيت الزيتون الى مديرية التراخيص والمراكز الحدودية المختلفة.



وقال أنه يشترط من صاحب العلاقة تقديم طلب لدى مديرية الشؤون المالية لصرف المبلغ المخصص للدعم على أن يتم إرفاق الوثائق التالية وهي رخصة تصدير زيت الزيتون الصادرة من وزارة الزراعة، الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، صورة عن البيان الجمركي للارسالية المصدرة، صورة عن شهادة المنشأ الصادرة عن غرفة التجارة ونتيجة فحص الغش الصادرة من المختبرات المعتمدة

