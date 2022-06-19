مزارعون يحتجون على استيراد الموز.. والزراعة تعلق

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي أن استمرار استيراد الموز يأتي لتغطية حاجة السوق المحلي التي تقدّر بنحو 200 طن يوميا.



وقال المجالي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة وافقت على استيراد كميات تكميلية وتوضع بالتبريد، وعند الحاجة يتم تغطية النقص بتوريد كميات مناسبة إلى السوق.



وأضاف أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 90 طن يوميا وهو ما يدفعنا لتغطية النقص من خلال الاستيراد والكميات المتوفرة بالتبريد، لافتا إلى أن الاستيراد يحافظ على الأسعار بمتناول الجميع ويوفر خيارات أكثر للمستهلكين.

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وأشار المجالي إلى أن الموز يدخل في العديد من الصناعات الغذائية والعصائر، ولا يمكن الاعتماد فقط على الإنتاج المحلي الذي لا يكاد يكفي.



وبيّن أن الأردن يستورد الموز الأجنبي من الإكوادور بالإضافة للموز العربي من عدة مناشئ أبرزها مصر ولبنان.



يشار إلى أن سعر الموز البلدي يتراوح بين 50-70 قرش للكيلو الواحد، فيما يتراوح سعر الموز الأجنبي بين 90-95 قرش للكيلو الواحد، بحسب نشرة السوق المركزي التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري".



وكان عدد من مزارعي الموز نفذوا وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، في الشونة الجنوبية ضد قرار السماح باستيراد الموز من الخارج.