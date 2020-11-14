مزارعون يشكون من تلف محاصيلهم خلال الحظر

الوكيل الاخباري -

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شكا عدد من مزارعي وادي الأردن من تلف الكثير من محاصيلهم نتيجة عدم مقدرتهم على الوصول إلى مزارعهم خلال فترة الحظر الشامل.وقالوا لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن ثمار المزروعات بقيت على اشتالها دون قطفها نتيجة عدم تمكنهم من احضار العمال للمزارع.وبين عضو اتحاد المزارعين في وادي الأردن نواش العايد انه حتى لو تمكن المزارع من جني محصوله فلن يستطيع توريده للاسواق ما رتب خسائر إضافية على المزارعين.وقال المزارع ابراهيم العدوان إن خسارته كبيرة لتزامن نضوج مادة الكوسا والخيار مع فترة الحظر، وبعد قطفها لا يوجد مكان مناسب لتخزينها لحين فتح الاسواق ما اضطره إلى تركها هذه المدة وتلفها لأنها لم تعد صالحة لتوريدها إلى الأسواق.واوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام أن كميات كبيرة من الخضار تعرضت للتلف نتيجة عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى مزارعهم خلال فترة الحظر لأن العديد منهم لم يتمكن من الحصول على تصاريح حركة.وبين أن من أبرز المشاكل التي واجهت المزارعين كانت عدم توفر مخازن مبردة لحفظ الخضار وقت الحظر، إضافة إلى نقص العمالة الشديد وقت الحظر، واستغلال العمال للحظر لرفع أجورهم بشكل مبالغ فيه ما كبد المزارعين مزيدا من الخسائر.