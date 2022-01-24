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الإثنين، 24-01-2022 05:12 م

"مزارعي وادي الأردن" يرد على النائب القطاونة: ذهبتَ إلى شعبويات فارغة

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الوكيل الاخباري - رد اتحاد مزارعي وادي الأردن على تصريحات للنائب أحمد القطاونة تحدث فيها عن وجود ارتفاع في أسعار الخضار سببه الصادرات للاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقال الاتحاد في بيان وصل "الوكيل الاخباري" إن هذه التصريحات غير دقيقة، فالصادرات للجانب الإسرائيلي لم تتجاوز ١.٣ الف طن خلال الشهر في الوقت الذي يصدر الأردن يوميا ما يصل الى الفين طن.

وبحسب الاتحاد فان أسعار الخضار والفواكه في الأسواق متوازنة ومنخفضة وان الارتفاع الذي كان منذ شهر على محصول الخيار وبعض المحاصيل هو بسبب عدد من التحديات تتكرر كل عام ولمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.


واستنكر الاتحاد تصريحات القطاونة، معتبر انه ذهب الى شعبويات فارغة تصنع صورة غير وطنية ولا حقيقية عن المزارع الأردني المُجّد.


وتاليا نص البيان:


تابع الاتحاد حديث النائب أحمد القطاونة عن وجود ارتفاع في أسعار الخضار  سببه الصادرات للاحتلال وهنا يؤكد اتحاد مزارعي وادي الأردن ان ما ورد على لسان النائب غير صحيح ويجانب الصواب وان الصادرات للجانب الإسرائيلي لم تتجاوز ١.٣ الف طن خلال الشهر في الوقت الذي يصدر الأردن يوميا ما يصل الى الفين طن.


ويؤكد الاتحاد أيضا أن أسعار الخضار والفواكه في الأسواق متوازنة ومنخفضة وان الارتفاع الذي كان منذ شهر على محصول الخيار وبعض المحاصيل هو بسبب عدد من التحديات ومنها انتقال العروة الزراعية وهذا يتكرر في كل عام ولمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع في ابعد وقت إضافة الى الظروف الجوية من منخفضات متتالية والصقيع وتراجع المساحات الزراعية بسبب الخسائر المتراكمة  مما أدت إلى انخفاض الإنتاج وانعدامه في بعض الأيام.


والاتحاد يستنكر مثل هذه التصريحات التي لا تستند على مصدر ولا تراعي مجهود المزارع الأردني الذي بفضل الله ينتج ما يزيد عن ٦ آلاف طن يوميا من الخضار والفواكه ويواجه التحديات والاختناقات التسويقية في الجوار العربي بسبب المشاكل الداخلية ورغم كل هذا لم يبخل في العطاء خلال أزمة كورونا وأثبت انه القطاع الأكثر قوة.


وكان الاتحاد يتوقع من النائب المحترم ان يتوجه الى اتحاد المزارعين ليتابع أضرار الصقيع على المزارع والحالة الصعبة التي مر بها القطاع من اثار الجائحة إضافة إلى جملة الضرائب والرسوم التي مرت برضى ومتابعة النواب وأيضا عدم الذهاب لشعبويات فارغة و التي تصنع صورة غير وطنية ولا حقيقية عن المزارع الأردني المُجّد.


مؤكدين على التشاركية مع وزارة الزراعة في تنظيم الإنتاج والتغلب على الاختناقات التسويقية من خلال تطبيق توجيه الزراعات و الإنتاج و التي ما زالت التحدي الأكبر أمام المزارع الأردني بغض النظر عن الظرف الاستثنائي نتيجة انخفاض درجات الحرارة والظروف الجوية وكنا نتمنى من سعادة النائب ان يقف مع المزارع الأردني عند انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وبيعها بأقل من تكاليفها وتركها أحيانا في المزارع لعدم جدوى اقتصادية من قطفها مؤكدين وقوفنا الدائم الى جانب الوطن وأمنه الغذائي على حساب ظروفنا المعيشة في بعض الأحيان.


رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن
عدنان الخدام

 




 

 


 

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