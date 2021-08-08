مزايا وتسهيلات لموظفي القطاع العام ومنتسبي القوات المسلحة

الوكيل الاخباري -

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أطلقت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأحد، مزايا وتسهيلات ممنوحة لموظفي القطاع العام، وموظفي البلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.جاء ذلك تحت رعاية وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات وعدد من المعنيين.وقال الكسبي إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قرر منح موظفي القطاع العام والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عدداً من التسهيلات والمزايا المالية المتعلقة بآليّة سداد الثمن لقطع الأراضي المعروضة للبيع المباشر ضمن مشاريع المؤسسة.وأوضح أن التسهيلات تتمثل بتوفير مجموعة من قطع الأراضي السكنية في العاصمة عمان والمفرق واربد والطفيلة والكرك، بمساحات مختلفة وأسعار تتوافق مع دخل الموظف الأردني وفق آلية البيع المباشر، لافتاً إلى أنه يتم تقسيط ثمن العقار لفترة تصل إلى (10) سنوات وبدفعة أولى فقط 15 بالمئة .وأكد الكسبي، أنه سيتم التقسيط بفائدة تتراوح من 5 الى 6 بالمئة، وستتم عملية البيع ضمن الشروط والأسس التي حددتها المؤسسة مع منح الأولويات بما يتوافق مع رقم وتاريخ ووقت تقديم طلب الاستفادة.