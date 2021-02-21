مسؤولون يؤكدون متابعة وفحص مياه الشرب عدة مرات قبل وصولها إلى المواطن

الوكيل الاخباري - أكد مسؤولون في قطاع المياه متابعة وفحص المياه في مصادرها قبل وصولها إلى المواطنين والمزارعين،خصوصا مياه الشرب.

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وقالوا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في وزارة المياه والري، إن الوزارة /سلطة المياه هي الجهة الرقابية والتشغيلية على نوعية المياه، إضافة الى وزارة الصحة ووزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ووزارة الداخلية، مؤكدين ان كافة الجهات تسعى لإيصال مياه الشرب للمواطنين بالمواصفات العالمية.



وأضافوا ان مختبرات الوزارة حاصلة على الاعتماد الدولي وفق المواصفات الدولية، وهي مرجعية معتمدة لأجراء ادق التحاليل المخبرية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ان مختبرات شركة مياهنا حاصلة ايضا على الاعتماد الوطني وفق المواصفة الدولية، ومتطورة وتقوم بتنفيذ البرامج الرقابية وفق المواصفات القياسية، بالإضافة الى ان مختبرات سلطة وادي الأردن مختصة بمراقبة المياه بما فيها مياه السدود والتربة.



