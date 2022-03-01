مسؤول ملف كورونا: الإجراءات التخفيفية الجديدة تستدعي مزيدا من الإقبال على تلقي المطاعيم

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم تستدعي مزيدا من الإقبال على تلقي المطاعيم لجميع الفئات المستهدفة.



وحول الحالة الوبائية في المملكة، قال البلبيسي إن الأسبوع الوبائي الثامن لهذا العام الذي انتهى يوم الجمعة الماضي سجل انخفاضا بالإصابات بنسبة 48 بالمئة ، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، مبينا أن الأسبوع الوبائي السادس كان ذروة الإصابات بالموجة الرابعة التي سجلت 135 ألف إصابة. وأوضح أن الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة بدأت بالانحسار، متوقعا أن تنتهي الموجة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مرجحا ارتفاعا بسيطا بعدد الإصابات خلال الأسبوعين الحالي والمقبل، وذلك بسبب العودة للتعليم الوجاهي. وبلغت نسبة تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا في المملكة 73 بالمئة من الفئة المستهدفة بالجرعة الأولى، و67 بالمئة بالجرعة الثانية، فيما تلقى الجرعة الثالثة 569286 شخصا، داعيا إلى الاقبال على تلقي المطاعيم للفئات المحددة؛ للوصول إلى نسبة تتجاوز الـ 80 بالمئة ليكون لدينا حماية ومناعة أكبر من الوباء وعدم التأثير من أية انتكاسة. وطالب البلبيسي أولياء أمور الفئة العمرية من 12 إلى 17 بالموافقة على تلقي أبنائهم للمطاعيم المضادة لفيروس كورونا.



وعن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما، أوضح أن الوزارة بدأت بتطعيم هذه الفئة منذ 9 أيام في مركز بالمدينة الرياضية في العاصمة عمان، مبينا أن 30 طفلا تلقوا الجرعة الأولى. كما شدد البلبيسي على الالتزام بلبس الكمامة، وتلقي المطاعيم، وخاصة الجرعة الثالثة التي ترفع نسبة المناعة، وركز على تطبيق أمر الدفاع 35 الذي يشترط تلقي المطاعيم المضادة لفيروس كورونا للدخول للمنشآت العامة والخاصة.

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