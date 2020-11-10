مسؤول ملف كورونا : الحصول على لقاح كورونا نهاية العام الحالي

الوكيل الاخباري -

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دعا أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، المواطنين إلى الالتزام بأقصى معايير الوقاية والتباعد الجسدي خلال الادلاء بأصواتهم ما يسهم في انجاح الجهود الصحية للحد من انتشار الفيروس المؤمل عالمياً الحصول على لقاحه نهاية العام الحالي.وقال الهياجنة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) بعد أن أدلى بصوته في مدرسة دير السعنة الثانوية للبنين في الدائرة الرابعة بإربد، إن الانتخابات النيابية تمثل استحقاقاً دستورياً ينبغي انجاحه خلال الظروف الصحية الراهنة من خلال التقيد بالاشتراطات الصحية المحكمة لتفادي مزيد من الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن أية إصابات بعدوى فيروس كورونا خلال يوم الاقتراع ستظهر أعراضها بعد اسبوع.واوضح أن التحضير ليوم الاقتراع جرى بالتنسيق والتواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بشكل ميسر وعدم تأثيرها على الوضع الصحي، ولاسيما ما يتصل بإغلاق مقرات المترشحين وفرض حظر شامل بعد انتهاء عملية الاقتراع لمنع التجمعات والاختلاط العشوائي بين المواطنين.وبين الهياجنة أن التزام الناخبين بالإجراءات الوقائية، وأهمها ارتداء الكمامة وعدم استخدام حافلات النقل إلا بأعداد محدودة وتجنب البقاء بقرب مراكز الانتخاب بعد اتمام عملية الاقتراع خاصة لكبار السن، من شأنه الحد من حدوث إصابات بفيروس كورونا المستجد.