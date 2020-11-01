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الأحد، 01-11-2020 12:52 م

مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة: جميع الخيارات مفتوحة

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الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة، إن الأردن لم يصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا، لكن منحى الإصابات يتجه إلى الأعلى.

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وأكد الهياجنة في تصريحات صحفية، أن ما يحدد الوصول للذروة هو السلوك المجتمعي، والابتعاد عن التجمعات المخالفة والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.


وأضاف "قد تكون لدينا أفضل المستشفيات لكن تدفق الحالات الكبير والمستمر والمتصل سيرهق القطاع الصحي، وسنفقد شهداء (من الكادر الطبي) كما فقدنا".


وحول فرض حظر شامل لمدد طويلة، قال الهياجنة إن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع كورونا، بقوله "الحظر الشامل وُضع كخيار أخير، لكن أمام صحة المواطن كل الخيارات مفتوحة".


وعن لقاح كورونا، أوضح الهياجنة أنه لا لقاح متوفرا في الوقت الحالي، ومن المتوقع توفره بداية العام المقبل.


من ناحية أخرى، قال الهياجنة إن الدليل الشامل للإجراءات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالة كورونا في المؤسسات العامة والخاصة، وُضع لضرورة الاستمرار بأداء عمل المؤسسات، ولمواءمة الحاجات الصحية للموظفين.


وبيّن الهياجنة أن هذا الدليل لا علاقة له بالإجراءات التي يتم اتباعها في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن المؤسسات الصحية لها بروتوكول خاص معتمد سابقا.


وأضاف أنه في حال ظهر المرض في مؤسسة ما، يتم حظر المخالطين اللصقين وغير اللصقين للمصاب، وتغلق المؤسسة لساعات أو ليوم لتعقيمها، ويتم فحص المخالطين.


 




 

 


 

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