مسؤول ملفّ كورونا : عدة شركات اقتربت من انتاج لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





جدد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا في الأردن الدكتور وائل الهياجنة، التأكيد على أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تأمين لقاح كورونا حال انتاجه، مشيرا إلى أن عدة شركات اقتربت من تحقيق ذلك.وأضاف الهياجنة في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "إن شركات كثيرة تقوم بدراسات سريرية للتأكد من مأمونية مطاعيم لفيروس كورونا، لكن شركات بعدد أصابع اليد اقتربت من النهاية، وهي في المرحلة الثالثة من اعتماد اللقاح والتي تتضمن تجريبه على أعداد كبيرة من الأشخاص، ويبدو أن بعض الشركات قريبا جدا ستعلن الوصول إلى اللقاح، وسيكون ذلك في شهر كانون ثاني أو شباط القادم".وأشار الهياجنة إلى أن وزارة الصحة وقّعت عدة اتفاقيات تضمن حصول الأردن على اللقاح، ومنها واحدة مع منظمة الصحة العالمية تنصّ على أن يكون هناك توزيع عادل للمطعوم، كما قام وزير الصحة خلال الأيام القليلة الماضية بالتواصل مع الشركات العالمية التي يؤمل أن تصل إلى اللقاح.وفيما يتعلق بمطعوم الانفلونزا الموسمية، لفت إلى أهمية هذا المطعوم لكونه يخفّض الضغط على المستشفيات، مبيّنا أن المملكة استوردت (235) ألف جرعة وكان هناك اقبال كبير عليه.