مسؤول ملف كورونا : قرارات جريئة مرتقبة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة إنّ الأردن أمام مرحلة جديدة يعوّل فيها على المصارحة والمشاركة والالتزام المشترك بين المواطن والمسؤول.وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، أنّ البرتوكولات العلاجية والوبائية طور المراجعة السريعة، وأنها ستشهد تحسنا كبيرا على مستوى آليات الرصد والمتابعة.ولفت الهياجنة إلى أنّ المرحلة القادمة سيتم فيها اتخاذ قرارات تتطلب مزيدا من الالتزام من قبل المواطنين، وهذه القرارات ستكون جريئة في مصلحة المواطن واقتصاده وصحته، وتبنى على أساس تقييم علمي وأراء خبراء.وأشار إلى أنّ الحكومة والجهات المسؤولة مدركة لمعاناة المواطن وكما هي ملتزمة بالحفاظ على صحته فهي ستعمل على موائمة ذلك مع الجانب الاقتصادي.وأكّد الهياجنة أنّ الطريقة الوحيدة لعبور هذه الأزمة هي بالتزام الحكومة بما جاء في كتاب التكليف والتزام المواطن بوسائل السلامة العامة والابتعاد عن الشائعات واستماع المعلومة من الرأي المختص.وبيّن في حديثه إلى أن شائعات كثيرة يتم تداولها في المجتمع متمنياً على المواطن أن لا يصغي لها، ومؤكدا "الاستماع للشائعات قد يعقد الموقف ويربكه، ومعظم ما يتم تداوله غير صحيح"