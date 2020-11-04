الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

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مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

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الأربعاء، 04-11-2020 01:14 ص

مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان اعداد اصابات كورونا ستشهد ارتفاعا ملحوظا وقياسيا في المرحلة المقبلة اذا لم يلتزم المواطنون بتعليمات الوقاية من الفيروس واهمها لبس الكمامة والتباعد الجسدي . 

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وكان الهياجنة قد قال في تصريح سابق للوكيل الاخباري ان هناك حالة من الاستهتار من قبل البعض أدت الى ارتفاع اعداد الاصابات الى ما نشهده اليوم .

 

وكانت وزارة الصحة قد وثقت اعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ بدء الجائحة أول امس الاثنين بواقع 5877 اصابة توزعت على كل المحافظات .   


 




 

 


 

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