الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

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الأحد، 15-11-2020 12:12 ص

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - جدد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة التاكيد في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان ارتفاع اعداد الاصابات بشكل ملحوظ في مناطق دون الاخرى في المملكة سببه عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة .

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وقال الهياجنة انه لوحظ في اليومين السابقين ارتفاع عدد اصابات كورونا في محافظة اربد شمال المملكة حيث سجلت يوم الجمعة 1109 اصابات وسجلت امس السبت 1133 اصابة في حصيلة قياسية هي الاعلى في المحافظة منذ بدء الجائحة.

 

بينما تسجل كالعادة العاصمة عمان وفق وزارة الصحة الحصيلة الاعلى بعدد الاصابات منذ فترة طويلة فيما شدد الهياجنة في ذات الوقت على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخاصة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي خصوصا في ظل قيام الحكومة بتغليظ العقوبات على من يقوم بالتجمعات . 


 




 

 


 

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