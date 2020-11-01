الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

مسؤول ملف كورونا للوكيل : لا صحة لما يشاع حول تشخيص خاطئ لوفيات كورونا

جمعية الفنادق تدعو المنشآت الفندقية لإغلاق نوادي اللياقة والمسابح

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

المستقلة للانتخاب : قرار منع المقرات الانتخابية طُبق منذ لحظة صدوره

إحالة 5 مترشحين للمدعي العام لمخالفتهم أوامر الدفاع

لبنان تسجل 6 وفيات و1389 إصابة جديدة بكورونا

الأمانة تنفي إصابة الشواربة بكورونا

السعودية تعلن وصول أول رحلة معتمرين من الخارج منذ 8 أشهر

4% من الممرضين العاملين في الأردن أصيبوا بكورونا




الأحد، 01-11-2020 11:42 م

مسؤول ملف كورونا للوكيل : لا صحة لما يشاع حول تشخيص خاطئ لوفيات كورونا

59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه لا صحة لما يشاع انه هناك وفيات يتم درجها ضمن وفيات سببها الاصابة بكورونا وهي بالاصل ليست مصابة بالفيروس . 

اضافة اعلان
 

واوضح الهياجنة ان كل ما يتم ذكره يوميا من عدد لوفيات كورونا يكون هو العدد الحقيقي وان كل الوفيات المذكورة في الايجاز اليومي بسبب فيروس كورونا حسب التشخيص السريري لها . 

 

واكد الهياجنة انه ونظرا لتشكيك البعض في اسباب الوفاة لمرضى كورونا سيتم نشر تفاصيل اكبر ومعلومات مفصلة حول هذا الموضوع قريبا حيث يتم الاعداد لها حاليا . 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
245793

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص

333

جمعية الفنادق تدعو المنشآت الفندقية لإغلاق نوادي اللياقة والمسابح

1120201204123881874171

المستقلة للانتخاب : قرار منع المقرات الانتخابية طُبق منذ لحظة صدوره

1020203013198784162638

إحالة 5 مترشحين للمدعي العام لمخالفتهم أوامر الدفاع

10202026132633730467225

الأمانة تنفي إصابة الشواربة بكورونا

2

4% من الممرضين العاملين في الأردن أصيبوا بكورونا

أخبار متعلقة
ار

لجنة الأوبئة للوكيل : أيام وتحدد مصير الأردنيين وبشرى سارة

سس-9

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

سس-9

الهياجنة للوكيل : وصلنا الى ارقام قياسية واستبعد تسجيل 5 الاف اصابة يومياً

1020202805523766507972

700 وفاة بالاردن منذ بدء جائحة كورونا

عيبنات-كورونا

هام لمن لا يظهر عليه أعراض فيروس كورونا

10202023113732152758236

وزير صحة أسبق: اذا استمر تسجيل الاصابات فنحن بحاجة لمراجعة سعة المستشفيات