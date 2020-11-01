مسؤول ملف كورونا للوكيل : لا صحة لما يشاع حول تشخيص خاطئ لوفيات كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه لا صحة لما يشاع انه هناك وفيات يتم درجها ضمن وفيات سببها الاصابة بكورونا وهي بالاصل ليست مصابة بالفيروس .

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واوضح الهياجنة ان كل ما يتم ذكره يوميا من عدد لوفيات كورونا يكون هو العدد الحقيقي وان كل الوفيات المذكورة في الايجاز اليومي بسبب فيروس كورونا حسب التشخيص السريري لها .

واكد الهياجنة انه ونظرا لتشكيك البعض في اسباب الوفاة لمرضى كورونا سيتم نشر تفاصيل اكبر ومعلومات مفصلة حول هذا الموضوع قريبا حيث يتم الاعداد لها حاليا .



