مساءلة قانونية لملقي النفايات على شواطئ العقبة والبحر

الوكيل الاخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن كل من يلقي النفايات بالبحر أو على الشواطئ يعرض نفسه للمسائلة القانونية .



وأشار الفايز في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن استمرار حملات النظافة التي تقوم بها السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي تهدف إلى المحافظة على شواطئ العقبة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، وستقوم السلطة بإرسال رسائل نصية وتوزيع منشورات توعوية لزوار المدينة حول أضرار النفايات على البيئة البحرية وتذكير الزوار بالخطورة البيئية على الأحياء البحرية والمرجان .



وأضاف أن إلقاء النفايات على الشواطئ سيخضع المخالفين للمسائلة القانونية حسب قانون حماية البيئة البحرية.

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