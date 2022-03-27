مسابقة لتصميم معلَم يحاكي رمزية مأدبا

الوكيل الإخباري - تنظم وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين مسابقة "تصميم معلم يحاكي رمزية مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022".

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وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم الأحد، إن آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة من الراغبين هو 30 آذار الحالي، مبينة أن المسابقة مفتوحة للراغبين من المهندسين، والمعماريين، والمكاتب الهندسية والفنانين وطلبة الجامعات أو من خلال الجامعات.



واضافت أن المسابقة تأتي إدراكا من الوزارة لأهمية الدور الحضاري والتاريخي والسياحي الذي تلعبه مدينة مأدبا في الأردن والعالم العربي، والذي تمثل في اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2022، وما سيؤديه هذا الاختيار في رفد وتعزيز دور المدينة السياحي على المستوى المحلي، والعربي والدولي.



وأكدت الوزارة أهمية المسابقة التي تساهم في تحفيز وإبراز اختيار مأدبا عاصمة للسياحة العربية، واظهار دورها الحضري المتميز وانعكاسه على تنشيط السياحة بأبعادها الحضرية، والثقافية، والرمزية، والاقتصادية والمكانية المتنوعة.



وأشارت الى أنه يمكن التقدم للمسابقة بشكل فردي او مجموعات، بعد الاطلاع على تعليمات وشروط المشاركة من خلال زيارة الرابط: https://bit.ly/382iEEl، وللتسجيل والاستفسار من خلال الرقم 065000900 فرعي 254.