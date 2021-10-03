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الأحد، 03-10-2021 08:29 م

مساد: اليرموك تعول على طاقاتها الشابة لتعزيز ريادتها

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الوكيل الاخباري - قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، اليوم الأحد، إن الجامعة تعول على طاقات الشباب من أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، لتواصل مسيرتها الوطنية وريادتها الأكاديمية والعلمية بوصفهم إضافة حيوية جديدة.

ودعا مساد، خلال افتتاحه، اليوم الأحد، ورشة التهيئة لأعضاء هيئة التدريس الجدد، إلى تعميق العلاقة مع الطلبة من خلال التفاعل العلمي والاجتماعي معهم بشكل إيجابي، بوصفهم القدوة وغرس قيم الانتماء لديهم للوطن وقيادته الهاشمية.

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