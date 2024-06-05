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الأربعاء، 05-06-2024 02:02 م

مسّاد يبحث تعميق التعاون الأكاديمي بين اليرموك والجامعات الأمريكية

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، أن الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية طموحة عمادها البناء على الإنجازات السابقة، والانطلاق إلى المستقبل برؤية متجددة قوامها التحديث والتطوير في شتى المجالات الأكاديمية.

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وأضاف خلال زيارته إلى مقر السفارة الأردنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه السفيرة دينا قعوار، على هامش مشاركته في قمة EduData Summit التي تنظمها شركة كواكواريلي سيموندس QS المُختصة بالتعليم لتصنيف الجامعات العالمي، بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم المعزز رقميا"، أن جامعة اليرموك تحرص على توسيع شبكة علاقاتها مع مختلف الجامعات الرائدة حول العالم، وفي مقدمتها الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية، لما تحظى به من مكانة وسمعة علمية على خارطة الجامعات الدولية.


وعرض مسّاد خلال اللقاء ما احدثته جامعة اليرموك من حراك ثقافي وتعليمي ونهضة مشهودة على مستوى محافظة إربد وإقليم الشمال، حتى باتت اليوم بفضل الرعاية الملكية السامية وعزيمة أبنائها من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة ودعم المجتمع لها معلما فكريا وحضاريا على المستوى الوطني والعربي والدولي.


وأشار إلى ما تتميز به جامعة اليرموك من تخصصات وبرامج اكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مؤكدا أنها تولي أهمية خاصة لاستحداث البرامج الدراسية المواكبة لأحداث التطورات العلمية، إضافة إلى ملف التحديث الدوري للخطط الدراسية في جميع الكليات العلمية والإنسانية والصحية، بهدف تعزيز المعارف العلمية لدى الطلبة وربطها بالمهارات التطبيقية لتقديم كفاءات قادرة على الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه بكفاءة ومهنية عالية.


 




 

 


 

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