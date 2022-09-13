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الثلاثاء، 13-09-2022 09:22 ص

مساد يشارك في المؤتمر الدولي مستقبل التعليم الطبي والممارسة

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الوكيل الإخباري - يشارك رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد في فعاليات المؤتمر الدولي "مستقبل التعليم الطبي والممارسة" والذي تنظمه أكاديمية العلوم الحياتية يومي السادس عشر والسابع عشر من أيلول الحالي في واشنطن. 

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ويقدم الدكتور مساد الاستشاري في طب التخدير مداخلة علمية عن بعد حول "دوافع التغيير: كوفيد، التحول الرقمي- التعليم والتدريب ومتطلبات المتعلمين"، حيث سيناقش المؤتمر الجوانب المتعلقة في الخطوات الأولى في التحول الرقمي للتعليم الطبي في كافة التخصصات الطبية من خلال عقد مجموعة من ورشات العمل والموائد المستديرة العلمية يشارك فيها بمشاركة خبراء وأكاديميين وأطباء من مختلف دول العالم.


ويذكر أن الدكتور مساد حاصل على درجة البكالوريوس في الطب و الجراحة من الجامعة الأردنية، والاختصاص العالي في التخدير والعناية الحثيثة من الجامعة الأردنية، والبورد الأردني في التخدير والعناية الحثيثة عام 2000، والبورد العربي في التخدير والعناية الحثيثة عام 2000، والاختصاص الفرعي في تخدير جراحة القلب- جامعة مونبيليه – فرنسا عام 2002.

 




 

 


 

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