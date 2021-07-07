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الأربعاء، 07-07-2021 10:33 م

مسارات الأردنية تعقد جلسة نقاشية حول متطلبات التصدي للعنف الأسري

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الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الأربعاء، في مقرها بعمان، جلسةً حواريةً مغلقة مع مجموعةٍ من الخبراء في الشأن القانوني والاجتماعي، تحت عنوان "المطلوب حاليًّا للتصدي للعنف الأسري"، لمناقشة التحديات التي يواجهها ضحايا العنف، وأولئك القائمون على التصدي له ومناقشة الحلول المقترحة للقضاء على العنف عمومًا والأسري خصوصًا داخل المجتمع الأردني.اضافة اعلان


وبحسب بيان المؤسسة، أكد المشاركون في الجلسة، أن وتيرة العنف ازدادت عالميًّا مع تفشي وباء كورونا، لا سيما وأن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي يمكن التبليغ من خلالها عن حالات العنف كانت غائبة خلال الحظر الكلي والجزئي، وبالتالي فإن ظروف الجائحة زادت صعوبة الكشف عن حالات العنف الأسري.

 




 

 


 

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