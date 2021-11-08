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الإثنين، 08-11-2021 11:49 م

مسارات الأردنية تناقش مشروع قانون الأحزاب

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الوكيل الاخباري - عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الإثنين، جلسةً حواريةً مع مجموعةٍ من الخبراء في الشأن الحزبي والنيابي، تحت عنوان "كيف ستتعامل الأحزاب القائمة مع مشروع اللجنة الملكية المتعلق بقانون الأحزاب".

وجاءت الجلسة، التي شارك فيها عدد من امناء الأحزاب الوطنية، لمناقشة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المتعلقة بمشروع قانون الأحزاب الجديد والتوصيات المتعلقة به، وذلك ضمن عدة محاور؛ تشمل نظام التمويل الجديد وعلاقته بمشاركة المرأة والشباب، وإمكانية اندماج الأحزاب، واستشراف شكل الأحزاب في المرحلة المقبلة.

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