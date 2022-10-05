مسارات مجانية من باص عمان والباص السريع - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت شركة باص عمّان، إنه بات بإمكان مستخدمي الباص الوصول إلى الجامعة الأردنية من خلال التبديل بين مسارات الباص سريع التردد ومسار باص عمّان رقم 34 مجاناً.
وبيّنت الشركة في بيان لها، أن هذا المسار سيكون من خلال المواقف التالية:
- بوابة الجامعة الأردنية الرئيسية
- كلية الزراعة / ستاد الجامعة
- مستشفى الجامعة الأردنية
وأشارت إلى أنه بامكان مستخدمي الباص التخطيط للرحلة مسبقاً لتوفر الوقت.
اوصل الجامعة الأردنية على الوقت.
اوصل الجامعة الأردنية على الوقت!— Amman Bus باص عمّان (@AmmanBus) October 5, 2022
بإمكانك التبديل بين أي من مسارات الباص سريع التردد ومسار #باص_عمّان رقم 34 مع دفع فرق الأجرة (10 قروش) من المواقف التالية:
- بوابة الجامعة الأردنية الرئيسية
- كلية الزراعة / ستاد الجامعة
- مستشفى الجامعة الأردنية
وبتقدر تخطط لرحلتك مسبقاً. pic.twitter.com/q8QPeGo3Oa