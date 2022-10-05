مسارات مجانية من باص عمان والباص السريع - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت شركة باص عمّان، إنه بات بإمكان مستخدمي الباص الوصول إلى الجامعة الأردنية من خلال التبديل بين مسارات الباص سريع التردد ومسار باص عمّان رقم 34 مجاناً.

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وبيّنت الشركة في بيان لها، أن هذا المسار سيكون من خلال المواقف التالية:

- بوابة الجامعة الأردنية الرئيسية

- كلية الزراعة / ستاد الجامعة

- مستشفى الجامعة الأردنية



وأشارت إلى أنه بامكان مستخدمي الباص التخطيط للرحلة مسبقاً لتوفر الوقت.

