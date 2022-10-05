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الأربعاء، 05-10-2022 12:23 م

مسارات مجانية من باص عمان والباص السريع - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت شركة باص عمّان، إنه بات بإمكان مستخدمي الباص الوصول إلى الجامعة الأردنية من خلال التبديل بين مسارات الباص سريع التردد ومسار باص عمّان رقم 34 مجاناً.

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وبيّنت الشركة في بيان لها، أن هذا المسار سيكون من خلال المواقف التالية: 
- بوابة الجامعة الأردنية الرئيسية
- كلية الزراعة / ستاد الجامعة
- مستشفى الجامعة الأردنية


وأشارت إلى أنه بامكان مستخدمي الباص التخطيط للرحلة مسبقاً لتوفر الوقت.


 




 

 


 

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