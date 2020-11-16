مساعدات عينية ونقدية للأسر المحتاجة في البلقاء

الوكيل الإخباري- سلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة اليوم الاثنين، مساعدات عينية ونقدية إلى مدير قضاء عيرا ويرقا التابع لمحافظة البلقاء ومدير اوقاف البلقاء لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة هناك.

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وقال الخلايلة خلال رعايته اليوم الخيري في منطقة عيرا ويرقا، إن الوزارة دأبت على إقامة أيام خيرية في مناطق جيوب الفقر بجميع محافظات المملكة لتقديم ما أمكن من مساعدات عينية ونقدية وترميم منازل الأسر الفقيرة وتوزيع المشاريع الإنتاجية على الأسر المحتاجة.



وأشار إلى أن صندوق الزكاة بالتعاون مع الوزارة خصص 200 قسيمة غذائية، ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار لخمسين طالبا فقيرا، وخمسين دينارا أخرى للأيتام.



واوعز الخلايلة لمديرية أوقاف البلقاء بإعداد دراسة للمنازل التي تحتاج إلى ترميم على نفقة صندوق الزكاة والبرامج الوقفية، ودراسة أخرى لعدد من الأسر المحتاجة التي لا تتلقى دخلا شهريا ثابتا ضمن الشروط والأنظمة المعمول بها.



ودعا إلى توعية المجتمع بالتباعد الاجتماعي والتزام الاشتراطات الصحية للحماية من فيروس كورونا الذي يعرض حياتنا وحياة الآخرين للخطر.



ونوه بحرص الصندوق منذ بداية أزمة كورونا على تقديم مساعدات نقدية وعينية للعديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام والمتعطلين عن العمل وعمال المياومة؛ حرصا على إيصال الزكاة لمستحقيها.



وفي السياق، افتتح الوزير مسجد أنوار مكة الواقع في منطقة عيرا، مؤكدا أهمية بناء المساجد وإعمارها وجعلها بيوتا للعلم، لافتا إلى أن الوزارة تولي ملف الوقف بمختلف أنواعه الاهتمام المطلق والرعاية الكاملة.



