مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

الوكيل الاخباري- تفقد مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب سير العمل في مستشفى اللطرون العسكري جنوب العاصمة عمان، وكان في استقباله رئيس دائرة الخدمات العامة والتغذية العميد مختبرات احمد الفراهيد ومدير المستشفى العقيد الطبيب محمد ابو زيد.

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واستمع العميد الركن عناب إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول مراحل العمل والانجاز في المشروع ، وجغرافية المستشفى ومساحته وطاقته الاستيعابية والخدمات التي سيوفرها.



وطمأن العميد الركن عناب على مراحل البناء النهائية التي ستكون ضمن المواصفات الطبية العالمية والمعمول بها داخل الخدمات الطبية الملكية، من أجل تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأهالي المنطقة.



يشار إلى أن المستشفى سيتسع لـ (131) سرير، كما سيحتوي على قسم طوارئ وغرف عمليات صغرى واخرى كبرى، إضافة للعيادات الرئيسية وعيادات طب الاسنان، ومختبر التحاليل الطبية وصيدلية وقسم للاشعة.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

