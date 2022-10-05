الأربعاء 05-10-2022
الوكيل الاخباري

أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

وزير صحة أسبق يُقدم مقترحات لحماية الأردن من مرض الكوليرا

التعليم العالي توضح حول مخصصات المنح والقروض الجامعية

تشققات تُغلق جزء من طريق دير أبي سعيد - عيون الحمام في إربد - صور

بيان أردني عُماني مشترك في ختام زيارة الملك إلى عُمان

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الثانية للمنح الخارجية - تفاصيل

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 02:05 م

مساعٍ لترخيص 16 بيتاً تراثياً في جرش وتحويلها لنُزل تراثية

249285194_1502968586746981_6410919484371304573_n


الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية جرش احمد العتوم، إنه يوجد في جرش 16 بيتاً تراثياً، تسعى البلدية إلى ترخيصها لتكون ( نُزل تراثية) واستحداث شعار خاص بها وتسويقها عبر البرامج السياحية.

اضافة اعلان


وبين العتوم، أن مساعٍ تقوم بها البلدية لترخيص وحصر عدد الشاليهات داخل حدود البلدية والتي قدر عددها بنحو 1500 شاليه.

وأشار إلى أنّ البلدية ستعمل على ترخيص الشاليهات لأهميتها بتطوير السياحة، و لإطالة مدة إقامة الزائر داخل جرش، منوهاً إلى أن البلدية ستعمل على تغيير صفة الاستخدام للبناء إلى متعدد الاستخدامات لتسهيل عملها وترخيصها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920225213642721084103

التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي

413438

صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد

مبنى رئاسة الوزراء

مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية

D4rZ6wGXkAAxrw1

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

46473859_2122920944439091_2325038515139641344_n

انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون

مدينة_إربد

بدء فعاليات أسبوع البيئة والمناخ في إربد

أخبار متعلقة
1651585979313

أكثر من 75 ألف زائر للبترا خلال أيلول الماضي

2202121144031159087107

المدعي العام يحظر النشر بقضية إطلاق النار في جرش

95a27aeb-989

رجل يقتل زوجته وابنه رميا بالرصاص في جرش

f5274d4a-2525

250 ألف سائح متوقعون للمملكة بالربع الأخير

51136547_303

جرش: بدء برنامج التدريب والتأهيل في القطاع السياحي

punya_-chandanie_de-silva_parenting.com_Dec-004cument

دراسة: الفرد يهدر 93 كغم من الغذاء سنويا في الأردن