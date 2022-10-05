مساعٍ لترخيص 16 بيتاً تراثياً في جرش وتحويلها لنُزل تراثية

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية جرش احمد العتوم، إنه يوجد في جرش 16 بيتاً تراثياً، تسعى البلدية إلى ترخيصها لتكون ( نُزل تراثية) واستحداث شعار خاص بها وتسويقها عبر البرامج السياحية.

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وبين العتوم، أن مساعٍ تقوم بها البلدية لترخيص وحصر عدد الشاليهات داخل حدود البلدية والتي قدر عددها بنحو 1500 شاليه.



وأشار إلى أنّ البلدية ستعمل على ترخيص الشاليهات لأهميتها بتطوير السياحة، و لإطالة مدة إقامة الزائر داخل جرش، منوهاً إلى أن البلدية ستعمل على تغيير صفة الاستخدام للبناء إلى متعدد الاستخدامات لتسهيل عملها وترخيصها.

