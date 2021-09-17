مستجدات جريمة قتل سيدة من قبل زوجها حرقاً بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشفت تحقيقات أجراها مدعي عام الجنايات الكبرى، بقضية حارق زوجته التي أثارت تفاصيلها الرأي العام، عن تعديل وصف التهمة للزوج الموقوف على ذمة القضية، والمسندة إليه قبل وفاة زوجته تهمة الشروع بالقتل العمد الى القتل العمد بعد إعلان الوفاة.



وفي وقت سابق أكد مصدر أمني وفاة سيدة عشرينية تعرضت للحرق من قبل زوجها إثر خلاف معه.



وأشار المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إلى أنه تم ضبط الزوج وإحالته للقضاء في حينه وقرر المدعي العام توقيفه على ذمة القضية .



وقال المصدر إن السيدة لا يوجد لها ملف سابق لدى حماية الأسرة ولم يسبق لها أن تقدمت بأي شكوى .

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