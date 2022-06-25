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السبت، 25-06-2022 08:44 م

مستجدات حول إصابة سيدة بطلق ناري في اربد

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الوكيل الاخباري - أوقف مدعي عام إربد، اليوم السبت، شخصين لمدة 15 يوماً لكل منهما لتسببهما بإصابة سيدة بطلق ناري أمس الجمعة.

وأسند المدعي العام لأحدهما جرم البلطجة وفقا لأحكام الماده 415 مكررة من قانون العقوبات التي استخدمت في التعديل الأخير من قانون العقوبات الساري المفعول لإطلاقه عيار ناري أدى إلى إصابة امرأة بإصابات بليغة.

كما أسند المدعي العام له جرم الشروع بالقتل وأسند للشخص الآخر جرم التدخل.

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