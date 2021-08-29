الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

إعادة فتح معبر رفح الحدودي في كلا الاتجاهين

3 وفيات و1696 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة التربية توضح حول الية دوام المدارس

مستجدات حول مقتل مواطن لبناني في الاردن

دعم مالي ضخم للأردن لمواجهة كورونا

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

الأردني الخصاونة الذي عُثر عليه في تركيا بدأ باسترجاع ذاكرته

الحمل الكهربائي يسجل السبت 3290 ميجا واط

ماكرون يكشف سبب زيارته منطقة الكاظمية العراقية

مطالب بعودة عمل قطاع صالات الأفراح بكامل طاقته الاستيعابية

عاجل

ترجيح انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر أيلول المقبل

الأحد، 29-08-2021 01:16 م

مستجدات حول مقتل مواطن لبناني في الاردن

الأمن العام


 الوكيل الاخباري - أوقف مدعي عام الجنايات الكبرى المتهم بقتل مواطن لبناني الجنسية مدة أسبوعين على ذمة التحقيق في إطار تهمة القتل العمد.

بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي بانقطاع الاتصال بشخص من جنسية عربية بعد دخوله للمملكة بتاريخ (26/8/2021)، حيث تولى فريق تحقيق خاص متابعة تلك المعلومات وجمع المعلومات حول الشخص منذ دخوله للمملكة .

وأكد الناطق الاعلامي ان كافة التحقيقات وجمع المعلومات منذ دخول الشخص حصرت الاشتباه بشخص تجمعه علاقة صداقة مع الشخص المفقود حيث جرى التعميم عنه وبالبحث عنه قام بتسليم نفسه للمركز الامني .

وبالتحقيق معه اعترف انه واثناء وجوده والشخص العربي في محافظة المفرق حصل شجار فيما بينهما قام على اثره بخنقه حتى فارق الحياة ودفنه داخل مزرعة تعود إليهم، وجرت بدلالته استخراج الجثة،وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المدارس

وزارة التربية توضح حول الية دوام المدارس

64a20038-bdac-4311-97e0-4c8ebc9ee6f5

الأردني الخصاونة الذي عُثر عليه في تركيا بدأ باسترجاع ذاكرته

حامل

الحمل الكهربائي يسجل السبت 3290 ميجا واط

صالة

مطالب بعودة عمل قطاع صالات الأفراح بكامل طاقته الاستيعابية

main_image612b51e40606b

سلطة العقبة تدعو هؤلاء لتصويب اوضاعهم

التنمية

التنمية الاجتماعية: تقديم مساعدات لأسر في الأغوار الشمالية

أخبار متعلقة
820211793434126748239

الأراضي والمساحة: إيعاز بالتحقيق بشكوى مواطن وردت عبر برنامج الوكيل

720211993217123950534

3 جرائم شهدتها المملكة خلال أسبوع