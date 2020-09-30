مستجدات فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ، عمر عواد ، أن الحكومة استحدثت منصّة لأصحاب المنشآت الخاصة بالمطاعم السياحية والشعبية، والحلويات والمقاهي.
ولفت عواد لـ"الوكيل الإخباري" ، أن المنصّة سيتم تفعيلها في حال إعلان الحكومة بإعادة فتح صالات المطاعم والحلويات والمقاهي ، مرجّحا أن يكون ذلك خلال الساعات القادمة .
وفي مستجدات الاجتماع مع وزارة السياحة والآثار نوّه ، أن الوزارة ، تعتزم إطلاق المنصة ، والتي تعتبر "تعهّدا إلكترونيا" من قبل أصحاب المنشآت آنفة الذكر ، بالحفاظ على الإجراءات الصحية ، التي تقضي بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامات ، واستخدام المعقّمات، لمرتادي تلك الصالات والعاملين فيها .
ولفت عواد ، أن هنالك شرطا حكوميا ، وتم إلغاؤه، تتعلق بتركيب كاميرات مراقبة على الطاولات ، حيث رفضت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية هذا الشرط ، ما حدا بإلغائه من قبل الحكومة .
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