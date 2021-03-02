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الثلاثاء، 02-03-2021 02:58 م

مستجدات في قضية محاولة خطف فتاة قاصر

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مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أسند مدعي عام إربد، اليوم الثلاثاء، جرم الشروع بالخطف الجنائي لشاب عشريني حاول اختطاف فتاة قاصر في مدينة الرمثا قبل أيام، وقرر توقيف المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق بالقضية.

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وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أمس الاثنين، كان فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة تمكن من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع فيديو، وجرى تداوله ويقودها شاب عشريني حاول خطف فتاة صغيرة قبل أن تلوذ بالفرار وغادر بها- المركبة - المكان.


وأشار الناطق الإعلامي إلى أن فريق التحقيق الخاص تمكن من إلقاء القبض على الشخص المشتبه، لافتا إلى أنه اعترف أنه وأثناء مسيره بمركبته التي لم تكن تحمل لوحة أرقام شاهد الفتاة وحاول خطفها، إلا أنها تمكنت من الفرار فيما لاذ بالفرار.

 

المصدر : بترا

 

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