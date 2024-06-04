مستشار الرئيس الفلسطيني: نثق بجهود جلالة الملك ودعمه لشعبنا

الوكيل الإخباري - أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، خصوصية الدور الرائد للأردن في دعمه للقضية الفلسطينية وجهوده وتحركاته لوقف الحرب على غزة والتي تتطابق مع الأولويات الأربع الفلسطينية وهي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل شامل وكامل ودائم، وتوفير الاحتياجات والمساعدات الضرورية والإغاثية بأنواعها المختلفة، ووقف مخطط التهجير القسري من قطاع غزة، وضمان تنفيذ الحل السياسي لنزع فتيل عدوان الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.

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وأضاف الهباش، في تصريح لمندوب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن استضافة الأردن للمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، يعكس الجهد الإنساني والإغاثي المميز للأردن واستعداده الكامل لإغاثة أهل غزة كونها عنصراً مهماً في مواجهة الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأردن والتي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني بنفسه، مثمناً موقف الأردن ومصر الصارم حيال مسألة التهجير وتحذيرهما من مغبة الوضع قبل الحرب على غزة.



وقال مستشار الرئيس الفلسطيني: نثق في القيادة الأردنية لجلالة الملك عبد الله الثاني وجهوده ونواياه الخيرة، خصوصاً أن الأردن تتطابق مواقفه مع الموقف الفلسطيني.