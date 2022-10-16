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الأحد، 16-10-2022 10:17 م

مستشار رئاسة الوزراء : لا مخاوف من انتشار الكوليرا عن طريق المياه في الأردن

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي، الأحد، إن أكثر من 99% من مناطق الأردن مخدومة بالمياه الصحية والتي تصل إلى السكان بواسطة الأنابيب ولذلك لا مخاوف من انتشار الكوليرا عن طريق المياه.

وقال في تصريح لـ"المملكة": "لا أعتقد أنه علينا أن نقلق لكن دائما يجب أن نكون حذرين من دخول هذا المرض ."

وتابع: "الأردن منذ بداية تسعينيات القرن الماضي مستمر وحتى الآن بفحص ما نسبته 10-15% من حالات الإسهال في المراكز الصحية والمستشفيات للتحري عن هذه الجراثيم والآن في ظل وجود الكوليرا في الدول المجاورة رفعنا هذه النسبة إلى 25% وخصوصا في محافظات الشمال ، لكن هذه النسبة أيضا زادت من المراكز الصحية والمستشفيات حتى تصل في بعض الأحيان إلى 50% وأكثر من 50% للتحري عنها ".

ولفت إلى أن الكوليرا تنتشر بطريقتين مهمتين ، الأولى عن طريق المياه إذا كان هناك انتشار واسع فيجب أن يكون عن طريق المياه ، والانتشار الثاني عن طريق الأغذية.

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