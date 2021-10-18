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الإثنين، 18-10-2021 07:08 م

مستشار رئيس الأركان للشؤون الطبية : لا يوجد مبررات للإغلاقات

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الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة، الاثنين، إنّ "الإحصاءات تشير باستقرار نسبي حذر يتخلله ارتفاع محدود في الانتشار منذ نهاية موجة فيروس كورونا السابقة".

وأضاف العميد الوهادنة، أنه "لا يوجد مبررات للإغلاقات الممتدة أو المحددة، ودولاً كثيرة وآخرين ثبتت أرقامهم في مستوى أكثر أماناً وآخرون ما زالوا يتحضرون إلى موجة رابعة".

وأشار، إلى أن زيادة معدل المطاعيم ستمنع ظهور متحورات جديدة محلية تزيد المشهد تعقيداً، اضافةً إلى أن المشاهدات الإحصائية ما زالت تشير إلى دخولات مرتفعة نسبياً في العناية المركزة أكثر من العزل؛ لكنه لا يتناسب مع استخدام أجهزة التنفس، وهذه مشاهدة إحصائية غير مألوفة مما قد يعود إلى اجراء إداري اكثر منه طبي أو أن مستوى الشدة في الحالات متدني لا يحتاج إلى استخدام أجهزة التنفس الاحتياجي، أو أن الاعتماد على أجهزة التنفس غير الاحتياجي أصبح أكثر وضوحاً.

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