مستشار رئيس هيئة الأركان: أي إغلاق أو تعليم عن بعد حلول منقوصة

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الطبيب عادل الوهادنة إن هناك حقيقة واحدة يجب على الجميع معرفتها والتي تتمثل أنه من غير تطعيم مكتمل لن يفيد أي إغلاق أو تعليم عن بُعد.



وأكد العميد الوهادنة أن أي إغلاق أو تعليم عن بُعد هي حلول "منقوصة" كانت ذات فائدة في الفترات الأولى من الجائحة، وحول ما يتم تداوله حول إمكانية فرض إغلاقات لمنع انتشار الوباء، بين الوهادنة أن هذا معناه إغلاق العالم بأسره لمدة طويلة حتى يصل التطعيم في كل بلد لنفس النسبة، وهذا قد يحتاج إلى زمن طويل لا تستطيع تحمله أكثر الدول ذات قوة اقتصادية.



وانتقد مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية تضارب التصريحات الإعلامية التي تصدر حول الوضع الوبائي وطريقة التعامل مع الجائحة، داعياً إلى عدم التكلم عبر الإعلام بلغة الجزم، وأن لا تصبح المناظرات أكثر من الإعلانات التجارية.

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