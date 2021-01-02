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السبت، 02-01-2021 12:37 م

مستشفى اربد الميداني جاهز لاستقبال اول حالة كورونا الاسبوع القادم

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الوكيل الاخباري- قال مدير مديرية صحة اربد الدكتور رياض الشياب ان المستشفى الميداني التابع لوزارة الصحة الذي تم بناؤه في حرم مستشفى الملك المؤسس الجامعي سيدخل نطاق العمل الفعلي في غضون الايام القيلة القادمة.

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واضاف الشياب، اليوم ان المستشفى بجاهزية تامة لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا بعد رفده بالأجهزة والكوادر الطبية والتمريضية والفنية المؤهلة والمدربة، مرجحا ان يستقبل اول حالة كورونا مطلع الاسبوع القادم بعد افتتاحه رسميا.


واشار الى ان المستشفى يحتوي على 300 سرير منها 48 سريرا للعناية الحثيثة، مؤكدا ان تشغيله سيعزز النظام الصحي بشكل كبير في مواجهة الجائحة وتقديم افضل الخدمات الصحية والعلاجية لمصابي كورونا الذين يضطرون للدخول إلى المستشفيات.


الى ذلك اوضح الشياب ان عدد فرق التقصي الوبائي العاملة في المحافظة يبلغ 43 فريقا منها 29 فريقا ثابتا من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والمحطات الثابتة التي اقيمت في مختلف مناطق والوية المحافظة، لافتا الى ان فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على جمع حوالي 6 الاف عينة عشوائية واخرى منتقاه يوميا.


وبين ان تركيز فرق الاستقصاء ينصب على سحب العينات العشوائية من البؤر المحتملة لانتشار الفيروس فيها كالمدن والمجمعات الصناعية والمتاجر الكبرى ودوائر الخدمات العامة ذات الاتصال المباشر مع الجمهور بهدف محاصرة اي حالات اصابة قد تظهر ومنع انتشارها.


الى ذلك بين مدير المستشفى الميداني، الدكتور عماد ابو اليقين ان جميع الكوادر العاملة في المستشفى مجهزة ومدربة على استخدام احدث التقنيات والاجهزة المستخدمة في التعامل مع حالات كورونا سواء في الاقسام العادية او في قسم العناية الحثيثة، مؤكدا ان عملية التدريب والتأهيل مستمرة.


ولفت الى ان المستشفى الميداني سيشكل بعد انتهاء جائحة كورونا رصيدا كبيرا ومهما للنظام الصحي في محافظة اربد تحديدا وفي اقليم الشمال عموما في ظل زيادة الضغط على المستشفيات الموجودة حاليا.


 




 

 


 

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