مستشفى الأميرة رحمة يجري 2000 فحص كورونا منذ افتتاحه

الوكيل الاخباري -

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تفقد محافظ إربد رضوان العتوم رئيس لجنة خلية إدارة أزمة كورونا في المحافظة، اليوم الأربعاء، مختبر فحص كورونا في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي بإربد.وأشاد العتوم بالدعم الذي توليه وزارة الصحة لتجهيز المختبر ورفع كفاءته وقدراته ورفده بالخبرات وأجهزة الفحص، ومستوى الاستجابة من الكوادر العاملة بدقة وسرعة إنجاز الفحوصات.ووعد بالتواصل مع المسؤولين في الوزارة لرفد المختبر بجهازي فحص كورونا لتغطية حجم العينات التي ترد إلى المختبر يوميا.وأكد مدير صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب، إيجابية نقل المختبر من داخل المبنى المستشفى إلى هناجر بجانبه متصلة مع المختبرات التخصصية، ما ساعد على رفع كفاءة العمل واتساع المكان ليستوعب العاملين واستقبال العينات بطريقة تسهم في ضبط العدوى والحد من إمكانية انتشار الفيروس إلى الحدود الدنيا.وقال مدير المستشفى الدكتور جعفر العجلوني، إن المختبر أجرى منذ افتتاحه قبل شهرين نحو 60 ألف فحص كورونا.