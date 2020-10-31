مستشفى الأمير حمزة للوكيل : 8 وفيات من مصابي كورونا خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مستشفى الأمير حمـــزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ، في المستشفى وصل إلى (230) إصابة - حتى لحظة كتابة الخبر - .

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وأشار نصير، مساء السبت، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (68) مصابا ، يتواجدون في قسم العناية الحثيثة ، لافتا أن (11) حالة تحت أجهزة التنفّــس الاصطناعي وحالتهم حرجــة.

ونوّه أنّ غالبيتهم يعانون الأمراض المزمنــة ، وتتجاوز أعمارهم الـ(60) عاما .

وعن عدد حالات الوفاة ، التي شهدها المستشفى خلال (24) ساعة ، فقد بيّــن أن (8) وفيات ، من ضمن (57) وفاة التي تمّ الإعلان عنها خلال الموجز الإعلامي اليوم.

"الطاقة الاستيعابية للمستشفى كافية ، لاستقبال مصابي كورونا ، حيث العمل المتواصل للكوادر الطبيّة والتمريضيّة من منطلق واجبهم المهني "، وفق نصيــر.

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