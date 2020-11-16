مستشفى الأمير حمزة .. 8 وفيات جديدة بكورونا و39 حالتهم حرجة

الوكيل الإخباري - أكد مدير مستشفى الأمير حمزة ، الدكتور ماجد نصير ، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا ،بعد الموجز الإعلامي أمس الأحد ، (8) وفيات - حتى لحظة كتابة الخبر- .

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ولفت نصيــر لـ"الوكيل الإخباري " ، الإثنين ، أن المتوفين بالفيروس ، من فئة كبار السن ، ويُعانون من أمراض مُزمنة .

وأوضح نصير، أن عدد مصابي الفيروس الذين يتواجدون في قسم العناية الحثيثة داخل المستشفى (77) حالة ، بينما بلغ عدد الحالات التي تخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي (39) ، وحالتهم العامة "حرجـة" - لحظـة كتابة الخبر - .

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