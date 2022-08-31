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الأربعاء، 31-08-2022 12:30 م

مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري ينفذ تمرين إخلاء وهمي

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الوكيل الإخباري- نفذ مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري اليوم الاربعاء، تمرين إخلاء وهمي، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني الزرقاء.

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وياتي هذا التمرين ضمن خطة المستشفى لتدريب الكوادر على كيفية الاخلاء والتعامل مع الحريق بكافة اشكاله.


وقال مدير مستشفى الأمير هاشم بن الحسين العسكري العميد الطبيب محمد العدوان أن لإستمرارية تطبيق معايير السلامة العامة أهمية كبرى تنعكس على بيئة العمل .


وأضاف انه تم تدريب كوادر المستشفى على كيفية التعامل مع الحريق ورفع مستوى الجاهزية والإستعداد لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة بكل احترافيه حال حدوثها لا قدر الله .


واشادت كوادر الدفاع المدني بجهود المرتبات وسرعة الاستجابة ومستوى الجاهزية التي تتمتع بها مرتبات المستشفى والوقت المستغرق خلال عملية الإخلاء والإطفاء وقدرة المستشفى على استقبال واستيعاب اي اصابات تنتج عن حوادث مشابهه.


 




 

 


 

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