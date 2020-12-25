مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني يتسلم شهادة الاعتمادية

الوكيل الاخباري - تسلم مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني في مدينة العقبة أمس الخميس شهادة الاعتمادية من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية (HCAC) للمرة الثالثة على التوالي.

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وقال مدير مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني العميد الطبيب ماجد الصرايرة، ان حصول المستشفى على شهادة الاعتمادية للمرة الثالثة على التوالي دليل على الاستمرار في نهج التميز والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة العقبة والمناطق المجاورة لها.



وأضاف الصرايرة ان المستشفى من أوائل المستشفيات على مستوى المملكة يحصل على الاعتمادية وفق معايير الاعتماد الجديدة لعام 2020 الطبعة الرابعة.



واكد ان هذا الانجاز تحقق نتيجة تظافر كافة جهود مرتبات المستشفى والاختصاصات الموجودة فيه والدعم المتواصل من مديرية الخدمات الطبية الملكية، وذلك تحقيقا لرؤية القائد الاعلى للقوات المسلحة الاردنية جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم الافضل لخدمة المواطنين.



وجاءت هذه الشهادة بعد التقييم النهائي من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لمستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني، وان المستشفى قد استوفى كافة شروط اعتماد المؤسسات الصحية متحديا كل الصعوبات التي فرضها وباء covid19 .



--(بترا)

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