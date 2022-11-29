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الثلاثاء، 29-11-2022 03:03 م

مستشفى البشير يؤكد توفر 140 عبوة من المادة الملونة للتصوير الطبقي

مستشفى البشير (2)


الوكيل الإخباري - اشتكى مراجعون (مرضى) لمستشفيات البشير، اليوم الثلاثاء، من عدم توفر المادة الملونة لتصوير "صور طبقية" بعد مراجعتهم للمستشفى حسب مواعيدهم المقررة لهم مسبقا.

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وقال مراجع، فضل عدم ذكر اسمه إنّه حضر للمستشفى حسب الموعد المحدد له من قبل الأطباء المعنيين، وبُلغ عند حضوره بعدم توفر المادة الملونة. وأشار خلال حديثه إلى أنه جاء للمستشفى من خارج العاصمة عمّان.


وبين مراجع آخر، أنه راجع المستشفى (اليوم) حسب الموعد المقرر له، وعند الوصول تم تحديد موعد آخر له بسبب عدم توفر المادة الملونة.


فيما أكّد مراجع مصاب بمرض السرطان عدم تصويره بسبب عدم توفر المادة الملونة بحسب ما تم تبليغه من قبل الفنيين في المستشفى، وتابع، أنه مصاب بمرض السرطان، حيث إنّ الصورة الطبقية التي كانت محددة له اليوم لتقييم وضعه الصحي.


وأشار، إلى أنه انتظر مدة (ساعة ونصف) ثم أُبلغ بتأجيل الموعد حتى 5 كانون الأول/ديسمبر 2022، قائلا: " المستشفى أجل موعدي للمرة الثانية اليوم، وفي المرة الأولى أجل بسبب انقطاع الكهرباء".


مدير مستشفيات البشير الحكومي، علي العبداللات، أكّد، توفر 140 عبوة للمادة الملونة اليوم، لتصوير المراجعين.


وقال العبداللات، إنّه سيتم تزويد مستشفيات البشير بـ 2000 عبوة للمادة الملونة (شراء محلي) من شركات محلية خلال 48 ساعة.


وبين، أن "عبوات المواد الملونة يتم جلبها من خارج الأردن من خلال عطاءات وزارة الصحة".


وأرجع "سبب انقطاع المادة الملونة، من مستشفى البشير، إلى المواعيد التي كانت تعطى للمرضى سابقا تصل إلى 5 و6 أشهر، حيث تم تجاوز المواعيد الزمنية الطويلة، وأصبح تصوير أغلب المرضى بأوقات متقاربة".


وتابع، أن "تطبيق آلية تقديم المواعيد المتقاربة أدى إلى استهلاك أكثر للمادة الملونة، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أي انقطاع للمادة الملونة سابقا"
وأضاف العبداللات، أنه في حال عدم توفر المادة الملونة، يعود السبب إلى أنها غير متوفرة في التزويد التابع لوزارة الصحة، قائلا: "لأنه يتم طرح عطاء لاستيرادها من الخارج".

 

المملكة

 




 

 


 

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