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الأربعاء، 10-03-2021 09:39 ص

مستشفى الجامعة : إيقاف العمليات غير الطارئة

مستشفى الجامعة الأردنية في عمان -(ارشيفية)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قرر مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور إسلام مساد، وقف إجراء العمليات المجدولة مسبقا، باستثناء العمليات الطارئة، اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، والاستمرار بتعليق استقبال المراجعين في العيادات الخارجية حتى إشعارٍ آخر.
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ولفت في بيان، الأربعاء، أن هذه القرارات تأتي نظراً لتطورات الوضع الوبائي الراهن في ظل جائحة كورونا، وارتفاع وتيرة الإصابات، موضحا أن عمل العيادات الخارجية سيقتصر خلال فترة التعليق على صرف أدوية الاستمرارية.

وأكد مساد على استمرارية العمل في دائرة الطوارئ، واستقبال جميع الحالات الطارئة على مدار الساعة، مشدداً على الالتزام بقرار منع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء .

ودعا المواطنين إلى التعاون وتفهم القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

بترا

 




 

 


 

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