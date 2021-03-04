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التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس

الخميس، 04-03-2021 12:53 م

مستشفى الجامعة الاردنية : زيارات المرضى ممنوعة الا في حالتين فقط

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الوكيل الاخباري - قالت مستشفى الجامعة الاردنية " امتثالاً لأمر الدفاع رقم (11)، القاضي بمنع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء منعاً باتاً وحتى إشعارٍ آخر و نظراً للظروف الوبائية الراهنة، يعلن مستشفى الجامعة الأردنية استمراره بتنفيذ هذا القرار مع الاكتفاء بالتواصل مع المرضى عبر وسائل الاتصال المختلفة، باستثناء الحالات التالية " :

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1. مرضى العمليات الجراحية (يوم إجراء العملية)، يُمنح تصريح عدد (1) لزائر واحد شريطة أن يكون من درجة القرابة الأولى للمريض.


2. مرضى العناية الحثيثة والحالات الحرجة، يُمنح تصريح عدد (1) لزائر واحد لمدة لا تزيد عن (5) دقائق، شريطة أن يكون من درجة القرابة الأولى وذلك ما بين الساعة (11 صباحاً- 4مساءً).


 




 

 


 

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