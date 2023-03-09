مستشفى الجامعة يجري عملية ورم غضروفي بتقنية التبريد

الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، عملية ورم أرومي غضروفي يبلغ قطره 5.6 سم في منطقة الركبة، باستخدام تقنية التجميد بالتبريد تحت التصوير الطبقي المحوري، لمريض يبلغ من العمر 16 عاما.

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ووفقا لبيان المستشفى، ضم الفريق الطبي استشاري الأشعة التداخلية للجهاز العضلي والحركي الدكتور عمر البطوش، واستشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور باسم حداد، وفريق من أطباء التخدير بمساندة الكادر التمريضي.

وقال الدكتور البطوش، إنه تم إجراء هذه العملية النوعية وفق البروتوكولات العالمية، حيث تم تجميد خلايا الورم والحد من أعراضه التي تؤثر على الحياة اليومية للمريض.



وأوضح أنه جرى استخدام أربعة إبر عظمية موزعة داخل خلايا الورم بدقة متناهية باستخدام جهاز التصوير الطبقي المحوري؛ لتجميد مختلف مناطق الورم، مشيرا إلى أن هذا النوع من الأورام يُعد نادر الحدوث خاصة وأن حجمه كبير نسبيا.



ولفت إلى أن التدخل الجراحي قد يتسبب بمضاعفات بسبب وجود هذه الأورام تحت السطح المفصلي وبالقرب من جذر النمو، لذا فإن التداخل المحدود بواسطة التجميد يعد بديلا ناجعا لتفادي هكذا مضاعفات.



وأشار البطوش إلى أن فحوصات المريض أظهرت تحسُّنا واضحا بعد إجراء الكي وهو الآن بصحة جيدة وبحالة مُستقرة.



يشار إلى أن دائرة الأشعة في المستشفى تتطلع إلى التوسع باستخدام هذه التقنية الواعدة التي يمكن استخدامها لعلاج أورام الأنسجة الرخوة والأورام العظمية.