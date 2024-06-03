مستشفى الجامعة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي (JCI)

الوكيل الإخباري - حصل مستشفى الجامعة الأردنية على شهادة الاعتماد الدولي (Joint Commission Internationa JCI) للمرة الخامسة على التوالي في مجال الرعاية الطبية والتعليم الطبي والبحث العلمي لمدة (3) سنوات وبدون أي ملاحظات.

اضافة اعلان



وفي بيان المستشفى اليوم الاثنين، أبدى المُقيّمون –من خارج الأردن- تقديراً كبيراً للجهود المُميّزة والواضحة التي بذلتها الكوادر العاملة في المستشفى بمسميّاتهم الوظيفيّة كافة، وسعيهم الحثيث لتطبيق مستوى عالٍ من جودة الخدمات الطبية المُقدمة للمرضى وعملية التعليم الطبي والبحث العلمي، الأمر الذي أهّله للحصول على الاعتماد الدولي، والذي يأتي هذا العام بنسخته السابعة.



وبهذه المناسبة، عبّر مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، عن فخر المستشفى وأسرته بهذا الإنجاز، مُضيفاً أنّ حصول المستشفى على هذه الشهادة القيّمة إنجاز ونقلة نوعيّة للحقل الصحي وتعكس مستوى أداءٍ عالٍ في إطار الرعاية الصحيّة.



ولفت إلى إنّ حصول المستشفى على هذه الشهادة الدولية، هو ترجمة حقيقيّة لسعيه الموصول لمتابعة رحلة الجودة والتميّز على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتأكيدٌ واضح على عزم المستشفى للارتقاء بكافّة خدماته العلاجيّة والتعليميّة والبحثيّة.