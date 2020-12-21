الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أسابيع

12.4% نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم

الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني

المصفاة تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

وزير الصحة يعلن اخر قرارات الحكومة للتعامل مع ازمة كورونا

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

مراجعة صندوق النقد

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

الإثنين، 21-12-2020 04:49 م

مستشفى الجامعة يستأنف تشغيل أقسامه

1608562407447


الوكيل الإخباري - استأنف مستشفى الجامعة الأردنية العمل في الأقسام التي توقفت عن استقبال المراجعين جراء وباء كورونا في ظلِّ انخفاض أعداد الإصابات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

اضافة اعلان

وأكد مدير المستشفى الدكتور إسلام مساد في بيان صحافي، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستمرار بالتقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على مستوى المنحنى الوبائي المنخفض الذي وصلت إليه المملكة في الوضع الراهن، معولاً في ذلك على مدى وعي المواطنين والتزامهم.

 

وأوضح أن قسم الطوارئ في المستشفى شهد انخفاضاً واضحاً في أعداد مراجعيه، عازيا ذلك إلى لدور وزارة الصحة في قبول التحويلات من الطوارئ إلى بقية مستشفيات الوزارة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220201718574341372473

12.4% نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم

11

الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني

5fcddb76beb03

هام للقادمين من العراق إلى الأردن

122020219135115286912

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

12202019144111482827721

وزير الصحة يعلن اخر قرارات الحكومة للتعامل مع ازمة كورونا

132033361_801442980402880_5280023500634448501_n

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

أخبار متعلقة
1608494415849

الهاشمية تعد خطة لتحقيق العالمية

1120202510723716095846

وفاة طبيب أردني بفيروس كورونا-صورة

ب

قرار حكومي بشأن تخزين وإعطاء لقاح كورونا

3202017203349977840181

عودة العمل بعيادات الاختصاص في مستشفى الزرقاء

5fcddb76beb03

90% نسبة الإنجاز بمستشفى معان الميداني

1220209191010923794234

بيان صادر عن الجامعة الأردنية