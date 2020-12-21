مستشفى الجامعة يستأنف تشغيل أقسامه

الوكيل الإخباري - استأنف مستشفى الجامعة الأردنية العمل في الأقسام التي توقفت عن استقبال المراجعين جراء وباء كورونا في ظلِّ انخفاض أعداد الإصابات على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

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وأكد مدير المستشفى الدكتور إسلام مساد في بيان صحافي، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستمرار بالتقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على مستوى المنحنى الوبائي المنخفض الذي وصلت إليه المملكة في الوضع الراهن، معولاً في ذلك على مدى وعي المواطنين والتزامهم.



وأوضح أن قسم الطوارئ في المستشفى شهد انخفاضاً واضحاً في أعداد مراجعيه، عازيا ذلك إلى لدور وزارة الصحة في قبول التحويلات من الطوارئ إلى بقية مستشفيات الوزارة.



