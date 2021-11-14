مستشفى الجامعة يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري

الوكيل الاخباري - شارك مستشفى الجامعة الأردنية اليوم الأحد، العالم الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "الوصول إلى رعاية مرضى السكري"، بهدف زيادة الوعي حول هذا المرض، والذي يتجاوز عدد المصابين به 450 مليون مريضا حول العالم.



وبحسب بيان للمستشفى قال استشاري الغدد الصماء والسكري في المستشفى الدكتور حسام الحوري، إن السكري مرض مزمن ناجم عن وجود مشاكل في إفراز هرمون الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس أو مقاومة عمله، والذي يعمل بالوضع الطبيعي لمساعدة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم والجسم.

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