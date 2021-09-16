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الخميس، 16-09-2021 05:24 م

مستشفى الجامعة يطلق مبادرات لتحسين الرعاية الصحية في يوم التغيير

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الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة منى الحسين، انطلقت في مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الخميس، مبادرات صحية، ضمن مبادرة يوم التغيير التي أطلقها مجلس اعتماد المؤسسات الصحيّة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "لسلامتك وسلامتي... يلا نغيّر"، بهدف تحفيز العاملين لتحسين جودة الخدمات المقدمة والعودة الآمنة وضمان رفع الهمة والدعم لتقديم الأفضل في القطاع الصحي.

وهدفت هذه المبادرات، وفق بيان للمستشفى، إلى رفع مستوى الوعي لدى كوادر ومرضى ومراجعي المستشفى بأهمية الالتزام بقواعد السلامة العامة والوقاية الشخصية في مختلف أقسام ووحدات ومرافق المستشفى، والتي نفذها عدد من كوادر الجسم الطبي والتمريضي والإداري والفني والمساند في مساعٍ حثيثة لإيجاد نوع من التغيير الإيجابي بالتزامن مع تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

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