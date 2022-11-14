مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

الوكيل الاخباري - تنظم شعبة التغذية في دائرة الخدمات الفندقيّة بمستشفى الجامعة الأردنية، غدا الثلاثاء، نشاطا تغذويا في عيادة السكري بمبنى العيادات الخارجيّة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.



وبحسب بيان المستشفى، اليوم الاثنين، فإن اليوم التغذوي يتضمن إجراء فحص على جهاز "ان بودي" وقراءة الفحص مجانا، وتوزيع عيّنات مجانية من مادة "الجلوسيرنا" المخصّصة لمرضى السكري مع بروشور توضيحي لهذه المادة، بالإضافة إلى توزيع كُتيب وصفات غذائية بمادة "الجلوسيرنا"، وتقديم بروشورات تثقيفية لمرضى السكري وسكري الحمل ومضاعفاته، وعمل تثقيف وإرشاد تغذوي لجميع مرضى السكري المنوّمين في الطوابق.

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