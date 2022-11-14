الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

إحالة صفحة تروّج لدواء مهرب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية

امطار رعدية غزيرة في عمان - فيديو

نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي

تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية

الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية

مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

نقابة الفنانين تصدر بياناً بشأن وفاة الفنان اشرف طلفاح

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الإثنين، 14-11-2022 06:07 م

مستشفى الجامعة ينظم نشاطا تغذويا بعيادة السكري غدا

1020221119437172877756


الوكيل الاخباري - تنظم شعبة التغذية في دائرة الخدمات الفندقيّة بمستشفى الجامعة الأردنية، غدا الثلاثاء، نشاطا تغذويا في عيادة السكري بمبنى العيادات الخارجيّة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وبحسب بيان المستشفى، اليوم الاثنين، فإن اليوم التغذوي يتضمن إجراء فحص على جهاز "ان بودي" وقراءة الفحص مجانا، وتوزيع عيّنات مجانية من مادة "الجلوسيرنا" المخصّصة لمرضى السكري مع بروشور توضيحي لهذه المادة، بالإضافة إلى توزيع كُتيب وصفات غذائية بمادة "الجلوسيرنا"، وتقديم بروشورات تثقيفية لمرضى السكري وسكري الحمل ومضاعفاته، وعمل تثقيف وإرشاد تغذوي لجميع مرضى السكري المنوّمين في الطوابق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202210135456310219218

إحالة صفحة تروّج لدواء مهرب إلى وحدة الجرائم الإلكترونية

1020228192925493797119

نقيب المقاولين: خطاب العرش وضع النقاط على الحروف للنهوض السياسي والاقتصادي

1120221391440392651515

تحذير هام الى سالكي الطرق الخارجية

11202261900462472353

الحنيطي يوجه بتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية لتطوير المنظومة الأمنية

112022513308878921627

وزير الخارجية يؤكد ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي للأونروا

الأمن العام

220 ألف مركبة خضعت للفحص الفني (الحملة الشتوية ) منذ إطلاقها

أخبار متعلقة
1668433003071

تعاون أردني أميركي في جراحة تشوُّهات قلب الأطفال بمستشفى الجامعة

0L5A1078

اعلان هام من أمانة عمّان لمستخدمي باص عمّان والباص السريع

دكتور

الحزن يخيم على الجامعة الاردنية بعد وفاة الدكتور أسامة الربابعة

الجامعة الاردنية 2

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

10202217131816630522021

إعلان من الجامعة الاردنية لطلبة المكرمة الملكية- وثيقة

10202231162430849478222

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية للطلبة الذكور