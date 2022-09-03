السبت 03-09-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

أغرب من الخيال.. راعي أغنام يصبح مليونيرا في لحظة بالسودان

النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا

بدء أعمال إعادة تأهيل طريق السلط

بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت

إصابة شابان أردنيان بحادث سير في السعودية والخارجية تتابع - التفاصيل

ديوان الخدمة يوضح حول تعيين معلمة في أكثر من مدرسة

هبوط أسعار الدجاج واللحوم عالمياً - تفاصيل

التعليم العالي يقر الأعداد التي سيتم قبولها ضمن قائمة القبول الموحد

57 وفاة جديدة في فيضانات باكستان منهم 25 طفلًا

السبت، 03-09-2022 04:41 م

مستشفى الحسين للسرطان بحاجة إلى نحو 70 وحدة دم يوميا

63134e4bee61c


الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة التبرع بالدم في مستشفى الحسين للسرطان، محمد خضر، اليوم السبت، إن المستشفى بحاجة إلى وحدات دم من جميع الفئات من المتبرعين؛ لسد العجز الحاصل داخله.

اضافة اعلان


وأوضح خضر أن "المستشفى بحاجة من 50 إلى 70 وحدة دم يوميا، ومن 15 إلى 25 وحدة من صفائح الدم يوميا، خاصة أن المستشفى يستقبل حالات من جميع الدول، وهو بحاجة إلى وحدات الدم بشكل مستمر".


وصفائح الدم هي أحد مكونات الدم، وتحتوي وحدة الدم على جميع مكونات الدم، وفق خضر، الذي دعا المواطنين والجمعيات والجامعات، إلى "إقامة حملات للتبرع بالدم للمستشفى، والتواصل من خلال الرقم 065300460 فرعي 1738".


ويأتي ذلك، خلال اليوم الطبي المجاني الذي أقامه نادي جبة الرياضي في محافظة جرش، وحملة التبرع بالدم لصالح مستشفى الحسين للسرطان.


وخلال اليوم الطبي، استفاد 700 شخص، ووزع 30 جهازا للضغط والسكري على أبناء المجتمع المحلي، والتبرع بـ 55 وحدة دم لصالح مستشفى الحسين للسرطان، وفق رئيس نادي جبة الرياضي عماد الزبون.


من جهة أخرى، طالب الزبون عبر "المملكة" بإنشاء ملعب داخل بلدة جبة، قائلا: "لا يوجد ملعب داخل بلدة جبة، وهذا يكلف أبناء المنطقة الذهاب إلى مناطق مجاورة للتدريب وقضاء أوقات الفراغ".


مدير شباب جرش يحيي المومني قال إن "المديرية ومن خلال مجلس محافظة جرش على استعداد لإنشاء ملعب داخل بلدة جبة، لكن يشترط توفر قطعة أرض لإنشاء الملعب ...".

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12b48a3daacc9fbf542ebcfc5039e065

اتفاقية لشراء كابسة لبلدية عجلون

مطرقه

النِّيابة العامة تحظر على 15 شخصًا حضور مباريات الدَّوري وتراقبهم إلكترونيا

سلط

بدء أعمال إعادة تأهيل طريق السلط

بحر

بلدية الكرك : مشروع سياحي على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت

الخارجية٢

إصابة شابان أردنيان بحادث سير في السعودية والخارجية تتابع - التفاصيل

176-120745-benefits-willow-leaves-health-weight-loss-2

البحوث الزراعية: نبات الصفصاف مصدر علفي وعلاجي

أخبار متعلقة
8202218322688336289

التربية تحدد موعد إعلان الدفعة الثانية من تعيينات المعلمات

178ff243-910c-474d-bc12-af1c721275b8

الطعاني رئيسا لجمعية الصحة العامة

1659786760085

العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في عدد من المخيمات

1634935260651 (1)

نقابة الصحفيين تدين العدوان العسكري الغاشم على غزة

82022493445208627327

ديوان الخدمة يعلن التخصصات الراكدة التي سيتم التوقف عن استقبالها

73686_1_1650465265

حزب الائتلاف الوطني يدعو الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام