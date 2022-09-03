مستشفى الحسين للسرطان بحاجة إلى نحو 70 وحدة دم يوميا

الوكيل الإخباري - قال مدير وحدة التبرع بالدم في مستشفى الحسين للسرطان، محمد خضر، اليوم السبت، إن المستشفى بحاجة إلى وحدات دم من جميع الفئات من المتبرعين؛ لسد العجز الحاصل داخله.

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وأوضح خضر أن "المستشفى بحاجة من 50 إلى 70 وحدة دم يوميا، ومن 15 إلى 25 وحدة من صفائح الدم يوميا، خاصة أن المستشفى يستقبل حالات من جميع الدول، وهو بحاجة إلى وحدات الدم بشكل مستمر".



وصفائح الدم هي أحد مكونات الدم، وتحتوي وحدة الدم على جميع مكونات الدم، وفق خضر، الذي دعا المواطنين والجمعيات والجامعات، إلى "إقامة حملات للتبرع بالدم للمستشفى، والتواصل من خلال الرقم 065300460 فرعي 1738".



ويأتي ذلك، خلال اليوم الطبي المجاني الذي أقامه نادي جبة الرياضي في محافظة جرش، وحملة التبرع بالدم لصالح مستشفى الحسين للسرطان.



وخلال اليوم الطبي، استفاد 700 شخص، ووزع 30 جهازا للضغط والسكري على أبناء المجتمع المحلي، والتبرع بـ 55 وحدة دم لصالح مستشفى الحسين للسرطان، وفق رئيس نادي جبة الرياضي عماد الزبون.



من جهة أخرى، طالب الزبون عبر "المملكة" بإنشاء ملعب داخل بلدة جبة، قائلا: "لا يوجد ملعب داخل بلدة جبة، وهذا يكلف أبناء المنطقة الذهاب إلى مناطق مجاورة للتدريب وقضاء أوقات الفراغ".



مدير شباب جرش يحيي المومني قال إن "المديرية ومن خلال مجلس محافظة جرش على استعداد لإنشاء ملعب داخل بلدة جبة، لكن يشترط توفر قطعة أرض لإنشاء الملعب ...".

المملكة